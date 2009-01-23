Львовский облсовет хочет увидеть порно, снятое в кабинете Зварича

Депутаты Львовского областного совета будут требовать от правоохранительных органов обнародования записей из «дела Зварича». Об этом сообщил во время "круглого стола" «Нужно ли украинским чиновникам государство Украина?" лидер депутатской группы «Новая Галичина», бывший заместитель председателя Львовской областной государственной администрации, представитель «Нашей Украины» Тарас БАТЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению Т.БАТЕНКО, обнародование записей, на которых зафиксированы договоренности о взятках между судьями Львовского апелляционного административного суда, может стать своеобразной люстрацией, поскольку зацепит значительное количество власть предержащих из всей Западной Украины. Поддержать обращение пообещали представители БЮТ и ВО «Свобода», присутствовавшие на "круглом столе". (УНИАН: против бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за получение миллионных взяток. Как отмечал заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН, из 14 судей, входящих в штат Львовского административного апелляционного суда, 11 отрабатываются на причастность к совершению преступлений, связанных с коррупционными деяниями. Р.КУЗЬМИН сообщил, в частности: «У нас, кроме кассет с записями взяточничества, передачи и распределения денег, есть несколько порнофильмов, снятых при помощи оперативной камеры в кабинете председателя Львовского административного апелляционного суда. Это же ненормальное явление, когда председатель суда позволяет себе в рабочее время у себя в кабинете устраивать сексуальные оргии »).

«Круглый стол» «Нужно ли украинским чиновникам государство Украина?», который состоялся во львовском Пресс-клубе реформ 22 января, дал старт всеукраинскому проекту еженедельника «Комментарии». Как отметил главный редактор «Комментариев» Вадим ДЕНИСЕНКО, такие мероприятия с участием представителей местной власти состоятся во всех регионах Украины. Ведь если еще несколько лет назад основные проблемы, которые выявляла социология в разных уголках Украины, отличались, то сейчас во Львове, Симферополе, Киеве, Донецке все ставят на первое место одну беду: коррупцию и неадекватность чиновников.

Приглашенные на "круглый стол" представители власти, согласившись с постановкой вопроса, разошлись во мнениях относительно причин несовершенства системы государственной службы в Украине и путей выхода из кризиса этой системы. Так, представитель «Свободы» политолог Юрий МИХАЛЬЧИШИН как основную проблему выделил деидеологизацию госслужбы, предусмотренную Конституцией Украины, которая не позволяет поставить национальный интерес как главный мотив деятельности государственного чиновника.

Заместитель председателя Львовского областного совета, представитель БЮТ Людмила КОЗАК основным недостатком считает отсутствие системы обучения и воспитания государственных служащих как людей, которые должны «служить государству». По мнению Л.КОЗАК, именно в этом источник последующей безответственности чиновников.

Вместе с тем, Т.БАТЕНКО считает, что в 90-х годах Украина встала перед той же проблемой, что и Украинская Народная Республика в начале XX века – полным отсутствием собственных профессиональных чиновников. Как следствие, на данный момент мы до сих пор имеем не украинское чиновничество, а чиновничество постсоветское, еще из той школы, где депутатами и министрами становились доярки и председатели колхозов. На эту почву прекрасно легли основные, по мнению Т.БАТЕНКО, проблемы украинской власти последних лет: олигархизм, фаворитизм и либерализм со срастанием бизнеса и власти.

Секретарь Львовского городского совета Владимир КВУРТ и советник председателя Львовской ОГА Игорь ДЕРЖКО перевели дискуссию в другое русло. Они обращают внимание на системные проблемы, на то, как перекошена сама структура власти в Украине, когда полномочия сосредоточены в Киеве, а регионам достаются крошки финансов и власти, когда партийная система выборов, в сущности, способствует закрытости элит, а распределения полномочий между разными ветвями власти так и не состоялось.

«Посмотрите на ситуацию, которая сложилась сейчас во Львове. У нас есть люди, патриотизм которых не вызывает сомнения. У нас есть немного людей, нравственность которых также несомненна. У нас есть даже люди, которые уже проявили себя как профессионалы. То в чем тогда проблема? Очевидно, в деформированности самой системы власти, где эти профессиональные и моральные патриоты ничего не могут сделать», - резюмировал В.КВУРТ.