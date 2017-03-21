В Москве ФСБшники избили аспиранта, вывесившего флаг Украины в годовщину оккупации Крыма (фото)

Сотрудники ФСБ в Москве допросили и избили аспиранта исторического факультета, который 18 марта во время фестиваля в годовщину оккупации Крыма размахивал из окна своей комнаты в общежитии самодельным флагом Украины. Об этом рассказал друг аспиранта, пожелавший сохранить анонимность, передает Медиазона.

В минувшую субботу аспирант истфака сделал флаг Украины из двух кусков ткани и начал размахивать им из окна своей комнаты во время фестиваля в годовщину аннексии Крыма. Акцию он проводил в знак протеста против траты бюджетных средств на фестиваль в то время, как у МГУ нет денег на ремонт общежитий.

"По словам самого аспиранта, его акция не носила политический характер: он хотел привлечь внимание к проблемам общежития МГУ вроде крыс, тараканов и клопов", - говорится в сообщении.

Через некоторое время аспирант решил продолжить акцию на лестничной клетке: по его мнению, там со стороны фестиваля будет лучше виден его флаг. На лестничной клетке его с флагом остановил сотрудник службы безопасности общежитий, позже пришел майор в сопровождении троих людей в штатском, которые называли себя сотрудниками ФСБ.

"С применением силы аспиранта довели до его комнаты, где начали осматривать его вещи. Забрав фотоаппарат, телефон и ноутбук, его привели в ОВД МГУ", - отмечают СМИ.

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"Полицейский ушел, а ФСБшники начали допрос с пристрастием — кто такой, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особо его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины", — рассказал друг аспиранта.

В ноутбуке и фотоаппарате ничего не нашли. После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он "согласен работать осведомителем под эгидой ФСБ и Центра "Э" под псевдонимом "аспирант". Отдав ему технику, допрашивавшие его люди ушли.

"Тогда к аспиранту подошли трое полицейских, которые заставили его написать в протоколе, что он размахивал флагом и нецензурно выражался. Копию протокола ему не дали: вручив квитанцию о штрафе за мелкое хулиганство, аспиранта выпроводили из ОВД МГУ около 22:00", - говорится в сообщении.

20 марта аспирант зафиксировал побои в травмпункте, 21 марта он обратился за помощью в правозащитную организацию "Комитет по предотвращению пыток".

Ранее СМИ сообщали, что В митинге-концерте в Москве, где праздновали годовщину оккупации Крыма, участвовала и профессиональная платная массовка.