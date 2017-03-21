ГПУ сообщила о подозрении экс-начальнику Николаевского морского порта

Генпрокуратурой сообщено о подозрении бывшему начальнику Николаевского морского порта Василию Капацине в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее данным, «досудебным расследованием установлено, что бывший начальник ГП «Николаевский морской торговый порт» в 2006 году, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для себя и представителя частного предприятия, предоставляя недостоверные сведения в Министерство транспорта и связи о происхождении земельного участка, поспособствовал коммерческой структуре в незаконном и безвозмездном изъятии земельного участка порта (часть перегрузочного комплекса генеральных грузов на причалах порта) площадью 15 500 кв. м, созданной за счет государственного порта, стоимость строительства которой составляет более 2,6 млн грн, чем причинил государству тяжкие последствия».

Читайте такжеНа Киевщине задержали сельского главу на взятке в 250 тысяч евро

По результатам досудебного расследования бывшему начальнику ГП «Николаевский морской торговый порт» сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (злоупотребление властью или служебным положением и внесение недостоверных сведений в официальных документов) УК Украины, отметила Сарган.

В настоящее время решается вопрос об избрании судом подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сарган также добавила, что за совершенные уголовные правонарушения бывшему начальнику порта грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.