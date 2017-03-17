В зоне АТО оккупанты 60 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб

Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции российско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО на 18.00.

«На Мариупольском направлении по опорным пунктам рядом с Лебединским, Широкино, Гнутово и Водяным враг вел огонь из минометов и артиллерийских систем калибра 122. По позициям неподалеку от Талаковки и Чермалыка - из минометов калибра 120, рядом с Марьинкой – из гранатометов разных систем», - говорится в сообщении.

Читайте такжеДвое погибших и восемь раненых украинских бойцов: в штабе отчитались о сутках в АТО

Также в пресс-центре сообщили, что на Донецком направлении вблизи Авдеевки во второй половине дня резко увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120.

«Несколько снарядов попали в старую Авдеевку. По позициям рядом с Опытным враг вел огонь из минометов калибра 82, а неподалеку от Луганского - из артиллерийских систем калибра 122, минометов, БМП и СПГ», - сообщили в штабе.

Кроме того, на Луганском направлении российские оккупанты вели огонь из СПГ и ПТРК в районе Новозвановки, а из стрелкового оружия - вблизи Валуйского.

В результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий и еще один ранен, сообщили в штабе.