”Бессарабка” подаст в суд на власть Киева

Руководство «Бессарабского рынка» планирует подать в суд на власть Киева за обвинения в злоупотреблениях.

Об этом пишет «Газета по-киевски» в сегодняшнем номере.

Замдиректора КП «Бессарабский рынок» Сергей ШАРГОРОДСКИЙ опровергает обвинения заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ в злоупотреблениях.

«После проверки КГГА сделала предположение, что мы недоплатили более 2 млн. грн. в бюджет. Мы направили свои возражения, основанные на заключении Института государства и права им. Корецкого и Киевского НИИ судебных экспертиз – никаких нарушений не выявлено. Не обнаружила их и налоговая инспекция Шевченковского района, проверявшая нас в сентябре», - утверждает С.ШАРГОРОДСКИЙ.

По его словам, юристы изучают возможность обратиться в суд, чтобы защитить доброе имя «Бессарабки». Ведь из-за публикаций поток покупателей уже уменьшился чуть ли не в половину, сказал он.

Тем не менее, С.ШАРГОРОДСКИЙ, отметил рынок продолжает работать и выполнять распоряжения властей, в частности распоряжение Главного управления торговли увеличить расходы на охрану. Раньше частная фирма обеспечивала безопасность на рынке за 1,5 тыс. грн. в месяц, а теперь охрана, которую обеспечит районная милиция, обойдется предприятию в 10 тыс. грн. в месяц.

Представитель совета арендаторов рынка Борис ПУТОВ в свою очередь отмечает, что понятия «антикризисный менеджмент» нет ни в уставе рынка, ни в законодательстве. А работникам рынка, в том числе продавцам, непонятно, зачем он нужен, если кризиса нет. Они уверены, что если директора заменят, то «Бессарабка» «прикажет долго жить», потому как эта территория уже давно привлекает желающих устроить здесь более прибыльный бизнес.

Вспомнили торговцы и о том, что здание рынка – памятник архитектуры, которому скоро будет сто лет.

***Бессарабский рынок – первый крытый и благоустроенный рынок в Киеве. Он был построен в 1912 году по заказу Городской Думы с целью улучшения санитарного состояния торговли. Здание спроектировал архитектор Генрих Гай. Это одно из немногих зданий в стиле позднего модерна, сохранившееся до наших дней.