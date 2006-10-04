Украина отдала долги Туркменбаши

Украина выплатила Туркменистану долги за газ, поставленный в 2003-2005 годах. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью “5-му каналу” во вторник.

Теперь, цитирует министра “Радио Свобода”, Киев намерен договариваться о новых поставках газа и инвестиционных проектах в Украине.

Как сообщал УНИАН, обязательства «Нафтогаза Украины» за поставленный до 2006 года туркменский газ по состоянием на 5 июня 2006 года составили 64,2 млн. долларов. Компания в счет расчетов за газ планировала поставить в Туркменистан до сентября-октября трубы большого диаметра на сумму 59,468 млн. долларов и другое оборудование на сумму 4,732 млн. дол.

30 июня украинская делегация во время переговоров в Ашхабаде согласовывала график погашения задолженности перед Туркменистаном за ранее поставленный природный газ в сумме 64 млн. долларов.

8 сентября министр топлива и энергетики Украины проинформировал премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА, что до 19 сентября Украина планирует рассчитаться за долги перед Туркменистаном за поставленный газ.

Как сообщалось ранее, в 2005 году между Украиной и Туркменистаном был подписан межправительственный договор на снабжение в 2006 году 40 млрд. кубометров туркменского газа в Украину, но снабжений до сих пор не проводилось.

С начала 2006 года Туркменистан прекратил снабжение природного газа в Украину, несмотря на существующие контракты. Украина заявляла о намерении возобновить со второго полугодия снабжение туркменского газа, около 10-11 млрд. кубометров по 60 долларов за 1 тысячу кубометров.