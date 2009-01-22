Такого кризиса Германия не знала с 1945 года

Рецессия в Германии станет самой суровой со времен окончания Второй Мировой войны, а ВВП страны упадет в 2009 году на 2,25 процента, сообщает AFP со ссылкой на прогноз правительства страны. Причиной беспрецедентного обвала станет общий спад в мировой экономике, который нанесет удар по экспортным отраслям ФРГ.

Согласно прогнозу, к концу 2009 года немецкая экономика потеряет около полумиллиона рабочих мест. Для борьбы с тяжелейшим за полвека кризисом правительство страны предлагает меры стимулирования экономики на общую сумму 50 миллиардов евро. Они будут включать в себя увеличение расходов на автомобильные и железные дороги, строительство и ремонт больниц и школ. Кроме того, часть пакета будет представлять собой сокращение налогов и увеличение трат на социальную сферу.

По словам министра экономики Михаэля Глоса (Michael Glos), эти программы вкупе с аналогичными мерами, предлагаемыми правительствами по всему миру, должны помочь немецкой экономике восстановиться во второй половине 2009 года, хотя от годового спада это ее не спасет.

Техническая рецессия в Германии наступила в третьем квартале 2008 года после двух подряд трехмесячных периодов экономического спада. В ноябре количество безработных составило три миллиона человек, а безработица выросла впервые за три года.

По более ранним прогнозам немецких официальных лиц, спад ВВП ожидался на уровне 0,8-1 процента. В 2008 году экономика государства выросла на 1,3 процента.

Лента.ру