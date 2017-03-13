Бесполезные кардиоцентры

Украина – в тройке лидеров в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы хоть как-то переломить ситуацию правительство в средине февраля приняло вроде бы правильное решение – выделить 150 млн гривен на открытие кардиоцентров в регионах Украины. По этому поводу премьер на своей страничке в Фейсбуке даже видеообращение разместил, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько архиважное решение одобрил Кабмин.

В качестве примера Владимир Борисович вспомнил своей мэрский опыт, душевно рассказав историю о первом пациенте только-только открывшегося в 2007 году Винницкого кардиоцентра. По словам премьера, это был молодой таксист, отец двоих детей. Утром вышел на работу. Днем стало плохо. Вызвали скорую, которая тут же отвезла больного кардиоцентр, который утром открылся. Таксиста спасли – поставили стент.

То, что отсутствие стентов в Украине общенациональная проблема, наверное, всем известно.

Удивительная история. На сегодняшний день – почти сказочная. Наверное, сегодня этого таксиста уже не спасли бы, даже если бы в Украине было 150 кардиоцентров. Причина банальная – Министерство здравоохранения не закупает стенты в необходимом количестве.

То, что отсутствие стентов в Украине общенациональная проблема, наверное, всем известно. Еще в начале года об этом открыто заявил директор Киевского Института сердца Борис Тодуров, обвинивший нынешний Минздрав в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".

Аналогичная ситуация – в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Нужно сделать стентирование сосудов? Вот адрес фирмы, иди и покупай стенды! Нужен интродюсер? Адрес фирмы – и вперед! Купишь – вот тогда и приходи, чтобы тебе оказали, как любит говорить премьер-министр, «высококвалифицированную медицинскую помощь».

Впрочем, катастрофическая ситуация с бюджетным финансированием сложилась практическими со всеми 23-мя научными институтами, подведомственными Национальной академии медицинских наук Украины.

Кстати, я хотел бы посмотреть, сколько украинцев смогут получить эту самую высококвалифицированную помощь, если только один стент строит 35 тысяч гривен! А если нужно поставить – два или три? А добавьте сюда коронарный набор в районе 5-6 тысяч грн. и расходы на другие медпрепараты…

Неудивительно, что столь высокопрофессиональные заведения резко снизили количество операций по спасению украинцев. Впрочем, катастрофическая ситуация с бюджетным финансированием сложилась практическими со всеми 23-мя научными институтами, подведомственными Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом открыто заявляют сами директора институтов.

Об этом не устаёт говорить и президент Национальной академии наук Виктор Цимбалюк, который, по его словам, в последнее время днюет и ночует в Министерстве финансов, рассказывая, что нет денег на медицинские препараты, на коммуналку, а по зарплате смогут закрыть только первый квартал. Если правительство в ближайшее время не смилостивиться и не выделит институтам хотя бы 800 миллионов гривен, придется сокращать до 40% медперсонала.

И здесь у меня возникает один единственный вопрос – зачем открывать новые кардиоцентры, если действующие ведущие клиники посажены на голодный паек и поставлены на грань выживания?

Николай Бабич