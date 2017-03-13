Климкин прокомментировал участие Самойловой в Евровидении-2017 от России

Глава МИД Павел Климкин назвал очередной провокацией со стороны РФ участие представителя Юлии Самойловой в песенном конкурсе Евровидение-2017, передает LIGA.net.

"СБУ проверяет ее, есть заявление (вопрос о российском кандидате на Евровидении Юлии Самойловой - УНИАН.). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями", - сказал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, согласно информации российского «Первого канала», от РФ на «Евровидение-2017» в Киев поедет певица Юлия Самойлова.

Сегодня, 13 марта, руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде на территорию Украины Самойловой. «В ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и в интересах национальной безопасности. О результатах мы сообщим дополнительно», - подчеркнула Гитлянская.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.