В центре Киева активисты корпуса "Азов" замуровывают отделение "Сбербанка России" (фото)

В Киеве на улице Владимирской активисты гражданского корпуса «Азов» замуровывают отделение «Сбербанка России». Они принесли с собой бетонные блоки, передает корреспондент УНИАН.

В настоящее время активисты замуровывают ими вход в помещение финучреждения. Они перекрыли подступы к банку. В свою очередь, его работники опустили на окнах роллеты.

Участники акции скандируют: «Слава нації – смерть ворогам!», «Украина – понад усе!» «Слава Україні – героям слава!».

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе «Сбербанк России», ключевым собственником которого является центральный банк Российской Федерации, заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.

Справка УНИАН. В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: «ВТБ Банк», «Сбербанк России» и «Проминвестбанк».

В Национальном банке заявили, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.