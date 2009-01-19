Доходы Украины от экспорта электричества возросли до 480 млн долл.

Доходы Украины от экспорта электроэнергии за 2008 г. составили 480,4 млн долл. - на 26,8%, или на 101,6 млн долл. больше, чем за 2007 г. При этом объем экспорта в 2008 г. сократился на 14,5% - до 7 млрд 868,2 млн кВт/ч, сообщили РосБизнеКонсалтингу в Министерстве топлива и энергетики. "Рост доходов от экспорта в условиях снижения физических объемов поставок обусловлен значительным увеличением цен на украинскую электроэнергию, поставляемую в Европу и Молдавию", - пояснили в Минтопэнерго.

Средневзвешенная цена экспортируемой Украиной электроэнергии в 2008 г. возросла почти в 1,5 раза по сравнению с 2007-м - до 61,1 долл. за 1 МВт/ч, в Словакию, Венгрию и Румынию - на 37,3% - до 76,9 долл. за 1 МВт/ч, в Польшу - на 76,5% - до 49,8 долл., в Молдавию - на 41,7% - до 42,2 долл. за 1 МВт/ч. Объемы экспорта Украиной электроэнергии из энергоострова Бурштынской ТЭС в Словакию, Венгрию и Румынию в 2008 г. возросли на 3,1% (на 125,1 млн кВт/ч) по сравнению с позапрошлым годом - до 4 млрд 101,6 кВт/ч.