Украина и Россия планируют подписать газовые контракты

Украина и Россия в понедельник подпишут документы об условиях поставок российского природного газа в Украину и об условиях его транзита в страны Европы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время совместного подхода вместе с премьер-министром Российской Федерации к прессе по итогам переговоров, которые длились 5 часов. „Действительно, переговоры были нелегкими, но мы пришли к согласию, позволяющему подписать все необходимые документы”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что по итогам переговоров дано поручение руководству НАК „Нафтогаз Украины” и «Газпрому» до понедельника подготовить все необходимые документы и оформить их согласно достигнутым договоренностям.

Глава украинского правительства заверила, что сразу после подписания указанных документов будет возобновлен транзит газа в страны Европы. „После подписание всех документов по транзиту газа будут возобновлены все потоки транзита газа в Европу, все поставки газа в Европу”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь глава правительства РФ Владимир ПУТИН заявил, что во время переговоров достигнута договоренность о том, что Украина и Россия в вопросах поставок газа переходят на европейскую формулу ценообразования. Он также сообщил, что стороны договорились о том, что Украина получит 20-процентную скидку на природный газ при условии сохранения тарифа прокачки российского газа для европейских потребителей в 2009 году по цене 2008 года. Премьер-министр России заметил, что с января 2010 года Украина и Россия полностью перейдут на ценообразование тарифов прокачки газа в полном соответствии с европейскими стандартами.

„В ближайшее время транзит, и украинская сторона нас в этом заверила, будет возобновлен”, - отметил В.ПУТИН.