Ухудшилось состояние здоровья моряков с "Фаины"
19:03, 18 января 2009Общество
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Пираты обещали допустить местных врачей
Ухудшилось состояние здоровья моряков с захваченного сомалийскими пиратами украинского судна "Фаина".
Как передает радио «Свобода», по сообщению сомалийского бизнесмена Османа ФАРАХА, участвующего в переговорах с пиратами, семь членов команды страдают от гипертонии, кишечных расстройств и кожных заболеваний. Похитители обещали допустить к больным местных врачей.
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