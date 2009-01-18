Ухудшилось состояние здоровья моряков с "Фаины"

Ухудшилось состояние здоровья моряков с захваченного сомалийскими пиратами украинского судна "Фаина".

Как передает радио «Свобода», по сообщению сомалийского бизнесмена Османа ФАРАХА, участвующего в переговорах с пиратами, семь членов команды страдают от гипертонии, кишечных расстройств и кожных заболеваний. Похитители обещали допустить к больным местных врачей.