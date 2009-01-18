Луценко подозревает, что судья-миллионер осел в Киеве

Министерство внутренних дел Украины имеет определенную информацию, что судья Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ может находиться в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сказал министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

«...МВД имеет ориентировочные данные о местонахождении господина ЗВАРИЧА в столице нашей страны. Я скажу больше - под депутатским прикрытием», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, он заметил, что определенные слухи, которые были распространены отдельными СМИ о вроде бы смерти ЗВАРИЧА, являются попыткой «замести следы».

«Я уже имею определенный опыт в работе МВД и поэтому скажу: это было поводом. Мы бы уже имели официальное сообщение от коллег из Польши, а поскольку его нет, то у меня впечатление, что это только попытка замести следы и отвлечь внимание правоохранителей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. 2 декабря прошлого года в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

15 декабря СМИ сообщили, что Управление Службы безопасности Украины во Львовской области объявило в розыск судью И.ЗВАРИЧА, который исчез из частной клиники, где находился на лечении.