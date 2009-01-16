В Киеве ввод жилья сократился на треть, в регионах – до 50%

В Киеве в 2008 году объем ввода жилья в эксплуатацию сократился на 20-35% - с 1,4 млн. кв.м в 2007 году до 0,9-1,1 млн. кв.м.

Как сообщает еженедельник “Комментарии”, в некоторых регионах сокращение объемов введенного в эксплуатацию жилья превысило 50% по сравнению с 2007 годом. При этом падение могло оказаться еще более значительным, если бы показатели не поддержали сравнительно хорошие результаты работы строителей в первых двух кварталах.

Львиную долю в количество введенного в эксплуатацию жилья внес холдинг «Киевгорстрой», который выполнил задельную программу на год не менее чем на 95% и сдал порядка 710-740 тыс. кв.м жилья (данные уточняются в холдинге). Более 150 тыс. кв.м. - ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест» и его партнеры. В конце года также было завершено строительство комплекса «Голосеево», возведенного «Міськжитлобудом».

По мнению руководителя отдела маркетинга и PR "Київ Житло-Інвест" Владимира ГЕРМАНОВА, застой на строительном рынке будет наблюдаться еще, как минимум, год-полтора. Поэтому в этом году построят не более 700 тыс. кв.м.

Причем, как указывают эксперты, на эти показатели строители смогут выйти лишь в том случае, если заработает новый Закон "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства". Документ предусматривает в 2009 году завершение строительства жилых объектов с готовностью более 70% с привлечением государственных средств. В 2010 году государство обещает помочь достроить дома с готовностью 50%, а еще спустя год - с готовностью менее 50%. Закон также предусматривает в Государственном бюджете на 2009 год выделение 0,5% ВВП на программу строительства так называемого "доступного жилья" для покупки жилья на первичном рынке.