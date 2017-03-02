Обвал шахты на Львовщине: названы имена погибших горняков

Так, по данным Общественное Червоноградское, среди погибших Мелешко Ярослав, Белоусов Николай, Александр Клак, Михнич Василий, Владимир Лозинский, Колида Тарас, Бегун Иван, Старошевський Тарас.

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Напомним, по словам председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютка, самому младшему из погибших шахтеров было 19 лет, а самому старшему - 42. Среди них - начальник участка, горный мастер и 6 шахтеров.

Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".