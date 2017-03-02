Обвал шахты на Львовщине: названы имена погибших горняков
20:02, 02 марта 2017Общество
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СМИ узнали имена 8 шахтеров, которые погибли в результате обвала шахты "Степная" на Львовщине.
Стали известны имена погибших шахтеров на Львовщине / УНИАН
Так, по данным Общественное Червоноградское, среди погибших Мелешко Ярослав, Белоусов Николай, Александр Клак, Михнич Василий, Владимир Лозинский, Колида Тарас, Бегун Иван, Старошевський Тарас.
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Напомним, по словам председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютка, самому младшему из погибших шахтеров было 19 лет, а самому старшему - 42. Среди них - начальник участка, горный мастер и 6 шахтеров.
Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".
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Новость в сюжете: Взрыв на шахте на Львовщине