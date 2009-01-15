Киевское метро не готово дешеветь

Киевский метрополитен не готов к снижению стоимости одной поездки на 30 копеек - до 1,7 грн. уже с 23 января, пишет газета “Коммерсант-Украина” со ссылкой на руководителя предприятия Петра МИРОШНИКОВА.

Накануне на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи он заявил, что это может привести к возникновению больших очередей при покупке жетонов, поскольку необходимость отсчитывать сдачу увеличит время обслуживания пассажира на 50%.

По его словам, существующие автоматы по продаже жетонов к этому не приспособлены, их нужно переустанавливать, а мелких монет в кассах не хватает. "Мы обратились в банки с просьбой о покупке десятикопеечных монет, но нам предложили покупать их с комиссией в 15%. Это неприемлемое требование. Поэтому, естественно, очереди будут", - сказал П.МИРОШНИКОВ.

Кроме того, отметил руководитель метрополитена, из-за снижения тарифа предприятие в этом году недополучит 70 млн. грн. Он напомнил, что в 2009 г. планируется доход в размере 973 млн. грн., а расходы должны составить 1 млрд. 175 млн.

По словам П.МИРОШНИКОВА, планы Киевской горгосадминистрации по снижению тарифа на проезд в метро с 2 грн. до 1,7 грн. ухудшат финансовое положение предприятия. "Новая тарифная политика позволит метрополитену покрыть только расходы на зарплату и социальные отчисления", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря на расширенном заседании коллегии Антимонопольного комитета председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что КГГА намерена снизить цены на проезд в столичном метро на 30 коп. (до 1,7 грн), а в наземном транспорте – на 50 коп. (до 1,5 грн.). Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал, что соответствующее решение будет принято на ближайшей сессии Киевсовета 22 января и вступит в силу на следующий день.