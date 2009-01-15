Европарламент должен принять газовую декларацию

Сегодня Европейский парламент должен принять свою декларацию относительно российско-украинского газового конфликта. Накануне, во время слушаний по этому вопросу, европарламентарии выдвинули от руководства ЕС требования пойти на радикальные шаги для решения проблемы и выяснения обстоятельств прекращения поставок газа странам Евросоюза.

По словам председателя комитета Европарламента по международным отношениям Яцека Сариуша Вольского, Евросоюз должен покупать газ у “Газпрома” уже на украинско-российской границе и разделить ответственность с Украиной относительно транзита газа. “Мы хотели бы видеть радикальные меры относительно наших партнеров ради возобновления энергоснабжения“, - сказал Сариуш-Вольский. Многие евродепутаты раскритиковали действия России. “За требованиями «Газпрома» стоит машинерия Кремля, которая хочет взорвать украинское правительство и поставить Украину на колени”, - сказала депутат от Польши Анна Фолтин-Кубицка. Некоторые парламентарии также выразили разочарование действиями украинского руководства. Впрочем, больше всего критики прозвучало в адрес Словакии и Болгарии, главы правительств которых поехали на прямые переговоры в Киев и Москву. По мнению евродепутатов, это помешает ЕС согласовать единую позицию.

Немецкая волна