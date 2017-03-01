Представители Украины на "Евровидении-2017" рассказали, как будут готовиться к конкурсу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал лидер группы Евгений Галич, отвечая на вопрос о дальнейшей работе в организации конкурса.

«Вопрос непростой из-за того, что мы еще не встречались с представителями, которые отвечают за конкурс «Евровидение» глобальный», - отметил он.

Вместе с тем, по словам Галича, от группы «зависит то, что будет происходить с нами». «Мы продолжим работу над своим вокалом, над английским произношением. Работать над тем, чтобы быть максимально готовыми в постановке», - добавил фронтмен группы.

Галич напомнил, что поскольку Украина победила в «Евровидении-2016», группа не будет принимать участия в полуфиналах конкурса, а сразу выходит в финал.

«Нам нужно будет не только работать над постановкой, вокалом, английским и так далее. Нам еще нужно работать над промо, которое позволит нам быть представленными достойно, и страны, которые будут голосовать, узнают о нас заранее», - отметил музыкант.

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Он подчеркнул, что на группе лежит большая ответственность, ведь она представляет страну, в которой проходит конкурс.

Галич напомнил, что их конкурсная песня о том, что «иногда мы зря теряем время, и время не вернуть, - это очень важно». Он добавил, что в мире происходит «кризис во взаимоотношениях между людьми». «Мы перестали смотреть друг другу в глаза, нам проще смотреть в экран мобильного телефона», - сказал он.

На вопрос относительно постановки выступления руководитель национального отбора «Евровидения» Наталья Франчук отметила, что в ближайшие дни планируется встреча с несколькими постановщиками. «Мы постараемся максимально качественно, по-европейски, представить единственную рок-группу. Я надеюсь, она будет такой, какой будет на «Евровидении», - сказала она.

Франчук также сообщила, что планируется участие группы в вечерах-знакомствах перед основным этапом «Евровидения», где будут участники конкурса, пресса и букмекеры.

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«Есть две главные вечеринки: одна в Амстердаме, вторая – в Лондоне. В Амстердам ребята поедут точно», - сказала она и добавила, что британская виза для участников группы пока под вопросом, но на эту поездку они также надеются.

Кроме того, Галич отметил, что в этом месяце O.Torvald планирует сыграть бесплатный концерт в ознаменование своей победы в национальном отборе.

Как сообщал УНИАН, в финал национального отбора на "Евровидение-2017" вошли группы O. Torvald, Сальто назад, певцы Tayanna, Melovin, Illaria и Rozhden. В финале 25 февраля победителем была определена группа O.Torvald.

62-й международный песенный конкурс «Евровидение» весной 2017 года примет столица Украины. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Это рекордное количество участников, за всю историю «Евровидения» повторялось всего дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной песенного конкурса в следующем году избран Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.