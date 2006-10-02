Киевсовет выставляет на аукцион 11 земельных участков (адреса)

На пленарном заседании сессии депутаты Киевского городского совета дали согласие на продажу на аукционе 11 земельных участков под застройку.

Согласно документам, ожидаемая стоимость, в случае продажи указанных земельных участков на торгах, может составлять около 40 млн. грн.

В соответствии с принятым решением, на аукцион вынесены: 0,35 га по ул. 40-летия Октября, 105-а; 0,08 га на ул. Лятошинского, 12-а; 0,65 га на ул. академика Заболотного,102-а; 0,87 га на просп. Петра Григоренко, 41-а; 0,06 га на ул. Ревуцкого, 1; 0,13 га на пересечении ул. Здолбуновской и Ревуцкого; 0,37 га на пересечении ул. Милославской и Николая Закревского; 0,3 га на ул. Машиностроительной, 25-а; 0,17 га на ул. Котовского, 23; 0,12 га на ул. Дегтяревской, 49-г и 0,2 га на ул. Дмитриевской,26.

В свою очередь, Главное управление земельных ресурсов должно организовать подготовку проектов землеустройства земельных участков, отчетов об их экспертной денежной оценке и возможных видов их целевого назначения. На это управление также возложены мероприятия по организации и проведению аукциона.