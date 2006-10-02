”Погуляли” на свадьбе: в больницу попали 34 человека

В Николаевской области в больнице после отравления на свадьбе остаются 34 человека, 20 из них установлен диагноз «сальмонеллёз».

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7.00 2 октября в инфекционном отделении Кривоозерской Центральной районной больницы на лечении остаются 34 человека (из них 5 детей) из пгт. Кривое Озеро, которые присутствовали 25 сентября на свадьбе в помещении кафе "Искра" (всего было приглашено 50 человек).

29 сентября после получения результатов лабораторного исследования 20 госпитализированным установлен диагноз – «сальмонеллез». Течение заболевания госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести. Предварительная причина заболевания - потребление некачественных продуктов питания.

Специалистами районной и областной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. По факту происшествия проводится расследование.

Ситуация находится под контролем Управления МЧС Украины в Николаевской области.