На мосту Патона столкнулись три автомобиля: один человек погиб

В Киеве, на мосту Патона водитель легкового автомобиля "ДЭУ-Ланос" не справился с управлением и допустил столкновение с легковыми автомобилями "ДЭУ-Сенс" и "ВАЗ-2106".

Как сообщили УНИАН в Министерстве чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Центральную городскую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, погибло 27 человек и 172 - травмированы.