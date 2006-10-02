На мосту Патона столкнулись три автомобиля: один человек погиб
09:12, 02 октября 2006Общество
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Всего за сутки в ДТП погибли 27 человек
В Киеве, на мосту Патона водитель легкового автомобиля "ДЭУ-Ланос" не справился с управлением и допустил столкновение с легковыми автомобилями "ДЭУ-Сенс" и "ВАЗ-2106".
Как сообщили УНИАН в Министерстве чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Центральную городскую больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, погибло 27 человек и 172 - травмированы.
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