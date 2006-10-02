Газ подешевел за месяц на 32 процента

Американские индексы в ходе торгов 29 сентября показали умеренное падение. Dow Jones понизился на 0,34 процента до 11679,07 пункта, S&P500 - на 0,25 процента до 1335,85 пункта, а NASDAQ - на 0,51 процента до 2258,43 пункта.

Ноябрьский контракт на поставку нефти марки WTI на бирже NYMEX подорожал на 0,15 доллара до 62,91 доллара за баррель. На Лондонской межконтинентальной бирже ICE ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, наоборот, подешевели на 0,06 доллара до 62,48 доллара за баррель. Основным сдерживающим фактором для роста цен является снижение темпов роста американской экономики, что может привести к падению спроса на нефть и нефтепродукты, сообщают аналитики K2kapital. По итогам месяца нефть подешевела на 12 процентов. Стоимость ноябрьского контракта на природный газ поднялась на 4 процента до 5,62 доллара за миллион британских термических единиц. Однако за месяца цена на газ опустилась на 31,7 процента.

Лента.ру