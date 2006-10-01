Завершился 54-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне

В испанском городе Сан-Себастьян закрылся 54-й ежегодный международный кинофестиваль, сообщает AFP.

Главный приз фестиваля - "Золотая морская раковина" - поделили между собой картины "Полумесяц" (Half Moon) иранца Бахмана Гобади (Bahman Ghobadi) и "Мой сын" (Mon fils a moi) француза Мартиаля Фужерона (Martial Fougeron).

Успех "Полумесяца" был достаточно закономерен, отмечает агентство. В 2004 году Бахман Гобади уже получал приз в Сан-Себастьяне за ленту "Черепахи тоже летают" ("Turtles can Fly"). Нынешний фильм Гобади рассказывает о группе курдских музыкантов, отправляющихся из Ирана с концертом в Ирак после свержения режима Саддама Хусейна.

В то же время картина "Мой сын", повествующая о непростых взаимоотношениях между матерью и 13-летним сыном, была очень прохладно встречена публикой. Когда на закрытии фестиваля председатель жюри, известная французская актриса Жанна Моро (Jeanne Moreau) объявила фильм "Мой сын" победителем, зал встретил это известие возгласами недоумения и свистом.

"Серебряную раковину" за лучшую женскую роль получила актриса Натали Бае (Natalie Baye), сыгравшая в фильме "Мой сын". Аналогичного приза за лучшую мужскую роль был удостоен испанец Хуан Диего (Juan Diego), снявшийся в комедии "Отстань от меня" (Vete de mi) Виктора Гарсия Леона (Victor Garcia Leon).

Приз за лучшую режиссуру достался американцу Тому ДиЦилло (Tom DiCillo) за комедию "Безумный" (Delirious).

Специальный приз жюри фестиваля достался фильму "Дорога к Сан-Диего" ("El Camino de San Diego") аргентинца Карлоса Сорина (Carlos Sorin).

Всего в конкурсной программе фестиваля, стартовавшего 21 сентября, участвовали 16 фильмов.

Лента.ру