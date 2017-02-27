Порошенко едет в Днепр с рабочим визитом - СМИ

"Три мероприятия при участии президента сегодня планируется в Днепре. Ожидается, что в 12:00 он посетит современный неонатальный центр с целью создания центра, где смогут проводить операции младенцам с различными патологиями. Переоборудовали здание старой поликлиники. Также здесь смогут оказывать помощь женщинам со сложным течением беременности", - сообщает 112.ua.

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Кроме этого, как отмечается, планируется, что Порошенко посетит площадку по строительству метро.