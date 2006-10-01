30-метровый торт и Горан Брегович

Киев. 1 октября. УНИАН. Во Львове сегодня продолжаются празднования 750-й годовщины города.

Как сообщает «5 канал», львовяне и гости города - в ожидании большого угощения тортом. Будет угощать министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО. С самого утра торт выставили на улице возле памятника Тарасу Шевченко. Весит это кулинарное творение 900 килограммов, а длина его - 30 метров. Кремово-бисквитный торт - помаранчевого цвета, украшенный революционной символикой.

А вечером город Льва ожидает большой концерт Горана БРЕГОВИЧА и его оркестра.