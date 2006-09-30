Трое украинцев арестованы в Греции

В Греции по обвинению в перевозке 61 нелегала задержано судно «Seagull» (флаг США) и пять членов его экипажа, трое из которых являются гражданами Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, судно было задержано 27 сентября греческой береговой охраной южнее острова Мишконос.

В настоящее время все задержанные находятся под арестом. Греческой стороной ведется следствие.

Посольство Украины в Греции принимает меры для выяснения обстоятельств задержания судна и информации о членах его экипажа.

Дело находится на контроле в МИД и Посольстве Украины в Греции.