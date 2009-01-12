НКРЭ планирует повысить цену на газ для населения более чем на 70%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассматривает возможность упрощения дифференциации розничных цен на газ для населения и планирует их поэтапное повышение с февраля.

Об этом сказано в письме председателя НКРЭ Валерия КАЛЬЧЕНКО в адрес Кабинета министров Украины, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, комиссия, в частности, предлагает разделить потребителей на 2 группы: потребители, использующие газ для приготовления еды и подогрев воды (первая группа), и так называемые комплексные потребители, использующие природный газ также для отопления (вторая группа). При этом цену на газ для второй группы предлагается приравнять к цене газа, отпускаемого предприятиям коммунальной теплоэнергетики.

(Напомним, в настоящее время действует 4-уровневая схема дифференциации розничных цен на газ для населения, в основу которой положены годовые объемы потребления газа бытовыми абонентами. – УНИАН)

В письме предлагается провести повышение розничных цен на газ для населения в 2 этапа - с 1 февраля и с 1 мая.

На первом этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагается повысить на 25% до 618,75 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 872,78 грн. тыс. куб. м (на уровне цены, установленной для предприятий ТКЭ).

На втором этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагается вновь повысить на 25% до 773,44 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 1273 грн. тыс. куб. м. Такую же цену на газ с 1 мая предлагается установить для теплокоммунэнерго.

Кроме того, на втором этапе НКРЭ предлагает пересмотреть тарифы на транспортировку, распределение и поставку газа для газотранспортных и газоснабжающих предприятий. Пересмотр данных тарифов предлагается произвести ввиду падения объемов транспортировки и роста цены на импортный природный газ, который используется газоснабжающими компаниями на производственно-технические нужды.

В письме отмечается, что предложения НКРЭ сформулированы с учетом рекомендаций, предоставленных комиссии решением Совета национальной безопасности и обороны от 26 сентября 2008 года, которое введено в действие указом Президента Украины от 3 октября (№905/2008). Кроме того, во внимание принята необходимость сбалансирования в 2009 году финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» при закупке природного газа и его реализации для нужд населения и теплокомммунэнерго, а также предусмотренная госбюджетом на 2009 год дотация компании в объеме 1,6 млрд. грн. на покрытие разницы между ценой закупки импортного газа для ТКЭ и фактическими ценами, по которым газ отпускается теплоснабжающим организациям.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году НКРЭ дважды пересматривала дифференцированные розничные цены на газ для населения. Последнее повышение на 35% вступило в силу с 1 декабря.

НКРЭ постановила, в частности, что потребители первой категории, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, будут платить в среднем 495 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии газовых счетчиков – 46,36 коп. за 1 кубометр, с учетом НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 53,16 коп.);

вторая категория потребителей при условии потребления природного газа не более 6 тыс. кубометров в год в среднем будет платить 737 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии газовых счетчиков 1 кубометр газа будет стоить 73,2 коп., при отсутствии счетчика – 80,52 коп.);

третья категория при условии, что объем потребления природного газа не будет превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем будет платить 1 тыс. 502 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии счетчиков стоимость одного кубометра газа будет составлять 1 грн. 49,88 коп., при отсутствии газового счетчика – 1 грн. 64,82 коп.);

четвертая категория потребителей, объемы потребления природного газа которой будут превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем будет платить за 1 тыс. кубометров 1794 грн. (при наличии газового счетчика 1 кубометр потребленного газа будет стоить 1 грн. 79,04 коп., при отсутствии счетчика – 1 грн. 96,86 коп.).