"Человек Кремля": волонтеры узнали, кто стоит за антиукраинскими акциями в Польше (фото)

Так, благодаря работе украинских хакеров удалось узнать имя гражданина Беларуси, который занимался организацией антиукраинских акций в Польше, сообщает Informnapalm.org.

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"И так знакомьтесь — гражданин Беларуси Александр Усовский, родился 09.04.1968... Украинские читатели могут помнить его как рьяного любителя «русского мира», историка, писателя и публициста, который часто публиковался на сайте проекта Виктора Медведчука «Украинский выбор». Украинские хакеры получили доступ к его компьютеру и в течении нескольких месяцев контролировали всю его переписку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время Усовский активно занялся организацией антиукраинских акций в Польше и других странах Восточной Европы.

"В реализации таких проектов ему помогает его официальное прикрытие — фиктивная негосударственная организация «Восточноевропейская культурная инициатива» (Východoeurópska kultúrna iniciatíva), которая была зарегистрирована в столице Словакии в конце 2013-го года по адресу: Hurbanovo námestie 1, 811 03", - добавили волонтеры.

По данным волонтеров, первоначальной идеей Усовского было создание общественной организации, работающей в информационном пространстве «Вышеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и продвигающей идеи русского мира в Восточной Европе, чем заинтересовался депутат Государственной Думы Константин Затулин (партия «Единая Россия»).

Вскоре Усовский начинает изучать политическое пространство Восточной Европы и писать для Затулина аналитические записки, "даже в российском телевидении он стал появляться как эксперт по Польше". Постепенно он также завел связи среди пророссийских организаций в Восточной Европе, начал общаться с представителями ультранационалистических организаций, евроскептиками, радикалами правого и левого толка.

Волонтеры также увидели связь между ухудшением польско-украинских отношений и выборами в Госдуму РФ.

"Выборы в ГосДуму прошли 18 сентября 2016-го года, определились кураторы по основным направлениям и началась работа по всем фронтам. Заметьте, что именно после выборов в ГосДуму вдруг начали портиться отношения Украины и Польши, проходить многочисленные антиукраинские акции в Польше, а в Украине кто-то вдруг начал крушить польские памятники. Совпадение? Не думаю…", - отмечается в сообщении.

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Согласно сообщению, после избрания Затулина в Госдуму Усовский высылает Затулину очередной проект. В этот раз речь идет про попытку поссорить украинцев и поляков руками польских националистов. Для этого планируется создать Дискуссионный клуб «Polonia Vita», который задействует в своей работе парламентские партии Kukiz’15 и PSL.

В частности в планах дискуссионного клуба выработать "декларацию" с едиными принципами по отношению к украинской ситуации, в которых декларируется абсолютное неприятие существующих киевских властей и отказ от какого-либо сотрудничества с режимом, ассоциирующим себя с ОУН-УПА. Кроме этого присутствуют призывы отказывать в помощи украинским беженцам, "замеченным в поклонении "героям УПА", участникам АТО и Майдана.

Вместе с тем, согласно "декларации", украинская власть должна стать незаконной для польских националистов, а официальные лица Польши, которые не поддержат такое решение, будут бойкотироваться. Оппозиционные силы в Сейме, в свою очередь, в частности движение Кукиз*15 и PSL, должны инициировать замораживание дипломатических отношений с Украиной, пока в стране "публично не покаются за преступления УПА на Волыни".

Так называемые активисты также обсуждали инициативу взять подписку у украинцев, находящихся в Польше о том, что они "целиком и полностью разделяют боль и горечь польского народа по его жертвам на Волыни".

Однако, по сведениям волонтеров, параллельно с крупными проектами по всей Польше проходят и маленькие акции: обычные митинги, пророссийские акции с участием польских националистических организаций OWP KORWIN.

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Так, по словам Усинского, на 5 марта "ребята из OWP совместно с KORWIN планируют провести митинг против украинской агрессии на Донбассе…Кроме того, у них запланировано подать извещение в варшавскую мэрию на митинги 11-го (марш памяти жертв Волынской резни) и 18 марта (Российский Крым!)".

В переписке со своими российскими кураторами, Усинский отмечает, что якобы "есть реальная вероятность протащить в Сейм закон о подписании всеми украинцами, которые прибывают в Польшу, анафемы в адрес ОУН-УПА"

Из взломанной почты также стала известна процедура подписания "анафемы": "Исполнительный комитет Дискуссионного клуба будет искать фирмы, юзающие хохлов, и предлагать им взять у своих сотрудников (граждан Украины) индивидуальное подтверждение того, что данный украинец-имярек поддерживает объявление Польшей ОНУ-УПА преступными организациями, а «Волынскую резню» — геноцидом. В случае отказа директора от этого — будет следовать угроза внести его фирму (магазин, фабрику) в список организаций, поддерживающих бандеровцев в Польше". "Очень действенная мера!", - пишет кураторам Усинский.

В тоже время, стоит отметить, что так называемая декларация еще в разработке Усинского и российских кураторов. Он пишет, что "декларацию" еще нужно довести до ума и опубликовать, а "исполнительный орган Дискуссионного клуба" – создать.

В переписке также говорится об обсуждении антиукраинской инициативы с членами польского сейма.

Волонтеры также добавили, что среди файлов полученных с компьютера Усовского, есть два документа под названием: "Проект Молдова — не Румыния" и "Проект Украина — не ЕС". Судя по содержимому, один из авторов вышеуказанных документов — Скориков Иван Иванович, помощник Затулина.

Так, среди целей проектов: "создание сообщества патриотически настроенных блоггеров, работающих в разных виртуальных средах, для оперативного решения информационно­пропагандистских задач по отстаиванию суверенитета Молдовы как пророссийского государства, ориентированного на ЕАЭС". Такая же схема предусмотрена для Украины.

"В Восточной Европе активно действуют пророссийские негосударственные организации, которые под видом культурных, дискуссионных и аналитических площадок анализируют ситуацию с целью проведения пророссийских акций. Иногда это откровенно топорные идеи, которые остаются только на бумаге и в переписке с заказчиком. Начинается все с безобидных пикетов против действий украинской армии на Донбассе или сборов помощи Новороссии..,а потом неожиданно по всей Польше прокатываются антиукраинские акции, которые одновременно кто-то в Украине подогревает вандализмом польских захоронений", - сделали заключение волонтеры.

Напомним, ранее мэру польского города Перемышль Роберту Фоме СБУ запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях.

Вскоре СМИ сообщили о снятии запрета.