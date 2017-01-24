В Польше местные жители избили украинских студентов, назвав их "бандеровцами"

"Инцидент произошел в субботу, 21 января, около 15:30, когда украинцы возвращались с учебы в общежитие. По дороге к ним подошли пятеро молодых людей, спросили, откуда они и кому принадлежит Львов - Украине или Польше. После непродолжительной дискуссии поляки назвали украинцев бандеровцами и избили их. Студенты получили неопасные для жизни и здоровья травмы", - сообщает пресс-служба местной полиции, передает LB.ua.

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Полиция установила нападавших. Ими оказались жители Жешува в возрасте 18-20 лет. Злоумышленники арестованы и признали свою вину. Им грозит до пяти лет заключения. Дело передано в окружную прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, мэру польского города Перемышль Роберту Фоме СБУ запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях.