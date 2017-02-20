В Харькове около 400 активистов провели митинг-реквием по случаю Дня героев Небесной сотни (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия собрались возле памятника Тарасу Шевченко на улице Сумской, где в течение 2013-2014 годов традиционно собирался харьковский Евромайдан.

Участники митинга держали национальные флаги, флаги с символикой харьковского Автомайдана и Союза ветеранов АТО.

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Митинг-реквием начался с минуты молчания в память о погибших во время Революции достоинства. В частности, харьковчане вспомнили трех жителей города, которые в феврале 2014 года погибли на киевском Майдане: Влада Зубенко, Юрия Паращука и Евгения Котляра.

У подножия памятника Шевченко участники митинга установили портреты погибших харьковчан. К ним люди несли зажженные лампадки и цветы.

В митинге-реквиема также приняла участие председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная вместе с заместителями.

После митинга его участники отправились в театр им. Шевченко, где сегодня состоится показ обновленной версии документального фильма о харьковских Героях Небесной сотни “Герои не умирают”.