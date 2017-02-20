В Харькове около 400 активистов провели митинг-реквием по случаю Дня героев Небесной сотни (видео)
Перед участниками собрания выступили родные и знакомые погибших во время Революции достоинства.
Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия собрались возле памятника Тарасу Шевченко на улице Сумской, где в течение 2013-2014 годов традиционно собирался харьковский Евромайдан.
Участники митинга держали национальные флаги, флаги с символикой харьковского Автомайдана и Союза ветеранов АТО.
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Митинг-реквием начался с минуты молчания в память о погибших во время Революции достоинства. В частности, харьковчане вспомнили трех жителей города, которые в феврале 2014 года погибли на киевском Майдане: Влада Зубенко, Юрия Паращука и Евгения Котляра.
У подножия памятника Шевченко участники митинга установили портреты погибших харьковчан. К ним люди несли зажженные лампадки и цветы.
В митинге-реквиема также приняла участие председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная вместе с заместителями.
После митинга его участники отправились в театр им. Шевченко, где сегодня состоится показ обновленной версии документального фильма о харьковских Героях Небесной сотни “Герои не умирают”.
Біля пам'ятника Шевченку вшанували пам'ять загиблих харків'ян на Майдані та під час теракту 22 лютого біля Палацу Спорта хвилиною мовчання pic.twitter.com/8VgJRrioRR— IT Sector Харків (@itsector) February 20, 2017