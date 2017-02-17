Активисты требуют стабилизировать ситуацию в суде Одессы, который рассматривает дело о трагедии 2 мая

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление члены комиссии сделали сегодня на брифинге.

По словам координатора комиссии Татьяны Герасимовой, процесс в суде является «точкой противостояния и тлеющего политического конфликта» в Одессе. Активисты отметили, что направили соответствующее заявление министру МВД, генпрокурору Украины, уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

В заявлении, текстом которого располагает УНИАН, сказано, что события в Малиновском суде, которые имели место 10 февраля, показали, что ситуация «окончательно зашла в тупик».

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«Активисты «Правого сектора», ГК «Азов», «Автомайдана» и других организаций подрались с полицейскими… Работники суда и посетители оказались в опасной для жизни и здоровья ситуации, когда, тем не менее, опять никого не наказали за противоправное поведение», - сказано в заявлении.

Комиссия заявляет, что не может позволить, чтобы информационный вакуум вокруг досудебного расследования уголовного дела по массовым беспорядкам в сочетании с «беспрецедентным давлением» на суд стали очередным поводом для манипулирования общественным мнением одесситов. Отмечается, что это может также «раскачать» ситуацию в городе накануне третьей годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

Общественники отмечают, что из 100 судебных заседаний, которые прошли в Малиновском суде в течение двух лет, только 20 были посвящены изучению доказательств. Остальные были либо сорваны, либо перенесены из-за неявки сторон.

«Группа 2 мая» также просит партийные и прочие организации, госорганы не оказывать давление на суд, дать возможность судьям в кратчайшие сроки вынести законный приговор. Участников процесса просят не затягивать процесс, а обо всех фактах давления, шантажа, угроз, блокирования зала судебных заседаний немедленно информировать правоохранительные органы, судебную администрацию и пр.

Комиссия считает, что судьи должны использовать все предусмотренные законом меры для поддержания порядка в ходе заседаний, вплоть до заключения под стражу лиц, не являющихся на слушание и срывающих заседания.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Малиновском районном суде Одессы произошло столкновение между активистами и правоохранителями во время рассмотрения дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года из-за переноса заседания по рассмотрению меры пресечения пяти фигурантам этого дела.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.

«Группа 2 мая» проводит независимое журналистское расследование событий, произошедших 2 мая в Одессе. Она состоит из журналистов и экспертов в разных областях, придерживающихся различных политических взглядов.