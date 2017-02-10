Дело о трагедии 2 мая: в Одессе в райсуде произошло столкновение между активистами и правоохранителями

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 10 февраля, должно было состоятся очередное заседание по вышеназванному уголовному производству. Предполагалось, что будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам этого дела, срок содержания под стражей которых истекает вторник, 14 февраля.

В ходе заседания часть подсудимых отказались от защиты и новые адвокаты попросили перенести слушание на другой день, чтобы ознакомиться с материалами дела.

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Находящиеся в суде активисты украинских патриотических организаций (около 20 человек) с негодованием восприняли данную информацию и заблокировали зал заседаний. Между ними и сотрудниками полиции, обеспечивающими правопорядок, произошло столкновение.

Стороны пытались силой оттеснить друг друга, активисты при этом скандировали: «Слава – Украине! Смерть – врагам!».

Чтобы разблокировать зал, правоохранители применили спецсредства (дубинки). Активисты выкрикивали угрозы, в частности, в адрес работников суда.

Как пояснил один из протестующих, они проявили агрессию, поскольку думали, что срок содержания под стражей пяти фигурантов истекает раньше и их «отпустят на свободу».

В результате столкновений, заседание было сорвано.

По словам начальника управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Ивана Ищенко, судом принято решение о переносе рассмотрения вопроса о продлении сроков содержания обвиняемых под стражей на 13 февраля.

«Благодаря своевременным действиям сотрудников батальона полиции особого назначения, возможное развитие конфликта было предотвращено, жизни и здоровью судей, участников процесса и посетителям суда ничего не угрожает. Судебное заседание перенесено», - сообщил Ищенко.

В прокуратуре области пояснили УНИАН, что в понедельник, 13 февраля, представитель обвинения поставит вопрос о продлении меры пресечения пяти обвиняемым - Сергею Долженкову, Евгению Мефедову, Сергею Корчинскому, Владиславу Романюку и Максиму Сакауову.

По данным участников процесса, одного из обвиняемых (гражданина России), отказавшегося ранее от услуг предыдущего адвоката, будет защищать Валентин Рыбин, представлявший интересы российского спецназовца Александра Александрова после того, как в Одессе исчез его адвокат Юрий Грабовский (был убит в марте 2016 года).

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления на судей заинтересованными сторонами и материалы были переданы Малиновский райсуд Одессы.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.