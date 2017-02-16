СМИ: Обмен пленными не удается провести, в частности, из-за боевиков, которые не хотят возвращаться

Об этом сообщили ТСН источники среди участников переговорного процесса. Неизвестно, сколько именно человек из 228, присутствующих в списке, предоставленном боевиками, отказываются от обмена, но отмечается, что таких людей "не один и не два, а очень и очень много".

Участники переговоров от боевиков тем временем не верят, что их бывшие соратники отказываются возвращаться. Также отказываются от видеообращений "отказников", поскольку те могут быть "записаны под пытками".

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Поэтому сейчас переговоры сводятся к поиску механизма, благодаря которому удастся доказать стороне боевиков, что не все лица из их списков стремятся возврата. Украинская сторона прорабатывает возможность привлечения международных организаций к процессу верификации того, что задержанные действительно не хотят возвращаться. Эти обстоятельства значительно замедляют освобождение пленных украинцев.

"Мы понимаем, что это ловушка для нас, потому что этот механизм верификации может затянуться на целый год", - отметил источник ТСН.

Как сообщал УНИАН, накануне в Минске состоялись переговоры трехсторонней контактной группы, где договорились об отводе оружия, однако обмен пленными согласовать не удалось. Формулу обмена украинская сторона озвучила в конце 2016 года - 228 боевиков на 48 украинских пленных.