Пограничники о нападении на базу крымскотатарского батальона: на Чонгаре работает полиция и СБУ

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, передает 112 Украина.

"Ситуация имела место в определенном отдалении от пункта КПВВ. Этот вопрос не лежит в компетенции ГПСУ. Я знаю, что там работали и сотрудники СБУ и Нацполиции, которые разбирались в ситуации. Думаю, о том, что действительно произошло, мы услышим в ближайшее время", - сообщил Слободян.

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Напомним, радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером.

Позже в ВСУ заявили, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.