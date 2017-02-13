Пограничники о нападении на базу крымскотатарского батальона: на Чонгаре работает полиция и СБУ

09:12, 13 февраля 2017
Общество
5391

На КПВВ Чонгар в Херсонской области, где вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, работает Нацполиция и СБУ.

На Чонгар приїхала поліція та СБУ / Фото УНІАН

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, передает 112 Украина.

"Ситуация имела место в определенном отдалении от пункта КПВВ. Этот вопрос не лежит в компетенции ГПСУ. Я знаю, что там работали и сотрудники СБУ и Нацполиции, которые разбирались в ситуации. Думаю, о том, что действительно произошло, мы услышим в ближайшее время", - сообщил Слободян.

Читайте такжеВ Чонгаре завершено строительство телебашни для вещания на Крым - Кабмин

Напомним, радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером.

Позже в ВСУ заявили, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Нападение на базу крымскотатарского батальона
Теги: #база#ГПСУ#Чонгар