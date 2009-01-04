Чехия созывает экстренное заседание с участием Газпрома и Нафтогаза

Председательствующая в Евросоюзе Чехия созывает 9 января в Брюсселе экстренное заседание с участием специалистов ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" для обсуждения ситуации со снабжением российским газом стран-членов ЕС.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, на понедельник, 5 января, Чехия созвала чрезвычайное заседание представителей стран-членов ЕС для обсуждения российско-украинского газового кризиса. Заседание пройдет на уровне заместителей постоянных представителей стран-членов ЕС.