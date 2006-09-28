Правительство определилось, насколько снизить тарифы на газ для населения

Правительство намерено снизить розничный тариф на газ для населения с 414 грн. до 339 грн. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая норма содержится в проекте постановления КМУ озвученном сегодня в ходе заседания правительства министром экономики Владимиром МАКУХОЙ.

Кроме того, правительство планирует рекомендовать НКРЭ снизить стоимость природного газа для коммунальной сферы с 658 до 498 грн. за тысячу кубометров.

Правительство также рекомендует НКРЭ установить средний розничный тариф на электроэнергию для населения на уровне 19,8 коп. за кВт с НДС.

Кроме того, согласно проекту, правительство планирует поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства в двухнедельный срок определить и утвердить индикативные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По словам В.МАКУХИ, данные мероприятия позволят сократить на 10% себестоимость жилищно-коммунальных услуг.

Справка УНИАН. с 1 марта 2006 г. НКРЭ повысила предельный уровень цен на газ для промышленных потребителей на 30% - с 422 до 548 грн. за 1 тыс. кубометров (до 107 долларов за 1 тыс. кубометров).

С 1 июля цена на природный газ, который используется для нужд населения, повышена на 85%.

Также с 1 июля на 80% повышен предельный уровень оптовой цены на газ для предприятий, которые поставляют его населению, - с 231 до 414 грн. за 1 тыс. кубометров. Цена на природный газ, который используется для нужд бюджетных организаций, выросла на 80% - с 360 грн. за 1 тыс. кубометров до 648 грн.; для предприятий теплокоммунэнерго, тепловых электростанций, электроцентралей и котельных на 79%.

В конце мая профсоюзы проводили массовые акции протеста против повышения цен на электроэнергию и газ.