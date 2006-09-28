Легендарный карикатурист Борис Ефимов отмечает 106-й день рождения

Свой 106-й день рождения встречает легендарный художник-карикатурист Борис Ефимович Ефимов. Принимая поздравления, именинник сказал ИТАР-ТАСС, что в феномене долголетия его личной заслуги нет. "Просто меня окружают хорошие люди, с которыми мне не хочется расставаться", - признался художник.

Мастер политической сатиры, плакатист и иллюстратор, Борис Ефимов всю жизнь тесно связан с журналистикой, его рисунки постоянно печатались в центральных газетах и журналах - в "Известиях", "Правде", "Литературной газете", "Крокодиле", "Огоньке".

Во время Великой Отечественной войны он был сотрудником газеты "Красная звезда". В 1945 году в качестве специального военного корреспондента присутствовал на Нюрнбергском процессе.

Борис Ефимов (настоящая фамилия - Фридлянд) родился 15 (28) сентября 1900 г. в Киеве. После переезда родителей в Белосток Борис поступил в реальное училище, где учился и его старший брат Михаил (будущий публицист и фельетонист Михаил Кольцов). Брат редактировал рукописный школьный журнал, а Борис — иллюстрировал. В 1915 году семья оказалась в Харькове. В 1918 Борис снова переехал в Киев, где в журнале «Зритель» появились его первые шаржи. В 1919 году Ефимов стал одним из секретарей редакционно-издательского отдела Народного комиссариата по военным делам Советской Украины.

С 1920 года Борис Ефимов работает в качестве художника-карикатуриста в газетах «Коммунар», «Большевик», «Вiсти», руководителем отдела изобразительной агитации ЮгРОСТА в Одессе. В 1922 году переезжает в Москву.

По словам Ефимова, быть художником он не собирался. Карикатуристом стал случайно в годы Гражданской войны. "Думал ненадолго, оказалось - навсегда", - констатировал мастер. Причем изобразительному искусству он нигде и никогда не учился, постигая все исключительно на практике.

На счету Ефимова десятки тысяч рисунков. Сейчас Борис Ефимович пишет книги, руководит отделением искусства карикатуры, созданным при Российской академии художеств. А еще мечтает создать в Москве музей карикатуры. Инициатива получила поддержку Российской академии художеств, а ее президент Зураб Церетели заверил, что "музей будет открыт, пока жив и здоров непревзойденный мэтр карикатуры Борис Ефимов".