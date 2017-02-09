Чехия увеличила количество квот на прием работников из Украины
Правительство Чехии приняло решение увеличить количество квот для местных компаний на прием работников из Украины.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Novinky.
По словам министра промышленности Яна Младека, Чехия выдаст больше разрешений на работу, чем те 5000 тысяч, которые предполагались изначально.
Сегодня в рамках нынешнего так называемого "режима Украина" в Чехии ежегодно устанавливалась квота на 3800 работников.
"Правительство решило удовлетворить просьбу бизнеса, рабочих карт будет выпущено чуть больше. Выдача карт не прекратится после пяти тысяч, как это изначально предлагалось", - сказал Младек.
Министерство иностранных дел Чехии увеличит квоту для приема заявок на получение разрешений на работу для украинцев с нынешних 400 в месяц в два раза.
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Профсоюзы, однако, ранее предупредили, что бизнес хочет нанимать больше украинцев из-за того, что заинтересован в получении дешевой рабочей силы.
Этого опасается и министр труда и социальных дел Михаэла Маркшова, которая воздержалась во время голосования правительства за это решение.
Напомним, работодатели Чехии обратились к правительству с просьбой разрешить временный набор украинских претендентов на работу в связи с нехваткой рабочих в стране.