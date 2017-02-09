"Десять негритят" "ЛНР" и "ДНР": три версии ликвидации

Говоря о возможных мотивах убийства главаря батальона "Сомали" под прозвищем "Гиви" и ликвидации других наиболее одиозных боевиков "ДНР" и "ЛНР", следует рассматривать несколько версий.

И первая из них связанна с целями Москвы. Всем известно, что нынешний личный состав бандформирований под названиями 1-ый и 2-ой армейские корпуса «Министерства обороны ДНР», в основном, комплектуется российскими офицерами. При этом наличие рядом с ними неуправляемых персон вроде «Моторолы», «Гиви» и других не способствовали укреплению единоначалия и управляемости формированиями, которыми они руководили. Так что ликвидация некоторых таких персон могла производиться Кремлем, чтобы повысить сговорчивость и послушание боевиков, а, соответственно, их подчиненность Кремлю.

Вторая версия — Кремль заинтересован не допустить «реэкспорта» в Россию протестного потенциала, который сейчас есть на территории Донбасса. Российское руководство очень не хочет, чтобы этот потенциал оказался на территории России, особенно — руководители бандформирований.

Третья версия — ликвидация боевиков является результатом разборок между главарями различных бандформирований «ЛНР» и «ДНР». А эти разборки идут и из-за власти, и из-за собственности, и из-за финансовых потоков, и т.п.

Не вижу существенных мотивов, которые бы позволили приписывать осуществление данной «акции» украинским спецслужбам. «Гиви» — не та величина, ради которой бы устраивались такие спецоперации.

Говоря о возможных мотивах убийства главаря батальона "Сомали" под прозвищем "Гиви", следует рассматривать несколько версий

Если бы это был представитель командования, возможно, украинские спецслужбы и могли прибегнуть к такому методу, чтобы ухудшить управляемость этими бандформированиями. Но вот до такой вульгарщины, как месть, украинские спецслужбы вряд ли опустятся.

Сложно сказать, как эти события повлияют на желание других боевиков или «российских отпускников» занимать места ликвидированных командиров бандформирований. Потому что попросту сложно рассуждать за этих людей, ведь у них совершенно другое сознание, и они существуют в совершенно отличной от нашей информационной матрице. Все будет зависеть от того, насколько им «промыли мозги».

Кроме того, пока что я не вижу оснований предполагать, что ликвидация боевиков может организовываться российской стороной для замены лидеров боевиков на более компромиссные и сговорчивые фигуры. По одной простой причине — Россия сейчас не демонстрирует стремления к стабилизации и урегулированию ситуации на востоке Украине. Если бы она этого хотела, то не было бы эскалации боев и конфликта, которую мы наблюдали на протяжении последних дней.

Иными словами, нет причин думать, что Кремль отказался от своих целей в отношении Украины. Потому эта продолжающаяся «замена» представителей бандформирований еще не свидетельствует о том, что Кремль «сливает» Донбасс.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова