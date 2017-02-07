США в прошлом году отказали в получении визы 40% путешествующих украинцев - данные Госдепа
19:55, 07 февраля 2017Общество
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В 2016-м году США отказали в выдаче неиммиграционных виз типа B (путешествия с туристической или деловой целью) 40.83% украинским просителям.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Об этом свидетельствуют предварительные данные, обнародованные на сайте Государственного департамента США.
Так, например, просителям из Грузии отказали в 62,82% случаев, путешествующим из Молдовы – 36,35%, Беларуси – 14,87%, России - 9,29%.
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Больше всего отказывают в визах категории B гражданам Афганистана - 73.8% и Кубы - более 81%.
Стоит отметить, что в 2015-м году в визах категории В было отказано 34.03% просителей из Украины (27.7% в 2014-м) и лишь 10.24% просителей из России, пишет Голос Америки.
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