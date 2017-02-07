Бойцы Нацгвардии отправились на усиление охраны порядка в Олевск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.

В НГУ отметили, что в течение 2016 года на территории региона военнослужащими раскрыто 41 преступление, задержаны по подозрению в совершении преступлений 117 человек, пресечено 224 административных правонарушения, выявлено 10 фактов добычи янтаря-сырца, во время которых задержано 50 человек, изъято 12 единиц автотранспорта, четыре мотопомпы и 1,27 кг янтаря.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 января в результате вооруженного конфликта в Олевске Житомирской области огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи. Еще один пострадавший скончался в больнице 23 января. После стрельбы злоумышленники скрылись на трех автомобилях.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины). Пятерым участникам этого происшествия избраны меры пресечения: четверо содержатся под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.

В Олевске были усилены меры по безопасности граждан: в городе дежурят усиленные наряды полиции, привлечена Национальная гвардия.

2 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о проведении обысков в Олевске, во время которых изъято полтонны янтаря.