Кабмин утвердил Программу противоминной деятельности

Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую социальную программу противоминной деятельности на 2009-2014 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 27 декабря.

На территории Украины расположены 34 бывших военных полигона, общей площадью более 150 тысяч гектаров, которые согласно утвержденной программе необходимо полностью очистить и вернуть к безопасному использованию в хозяйственных целях.

Указанная программа направлена на осуществление комплекса мероприятий противоминной деятельности по обеспечению безопасности населения. В частности, предусматривается усовершенствовать национальную нормативную базу относительно организации и проведения работ по разминированию, провести плановые работы по разминированию территорий и объектов, провести срочные работы в случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с взрывами боеприпасов, а также обезвреживание и уничтожение выявленных взрывоопасных предметов.

Общий объем средств на выполнение программы - свыше 96 млн. грн.