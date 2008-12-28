Пассажиров ЮЖД будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка

Пассажиров Южной железной дороги в ноовгодние и рождественские праздники будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ЮЖД, на Южном вокзале Харькова, а также на станциях Харьков-Левада, Лосево, Люботин, Сумы, Полтава-Южная, Кременчуг, Купянск-Узловой, Чугуев, в скоростных поездах и поездах, в которых будут ехать дети, пассажиров ждут праздничные театрализованные поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Также все пассажиры ЮЖД получат приятные подарки.

На дисплее в центральном зале Южного вокзала Харькова, на информационных экранах на вокзалах Харьков-Левада, Лосево, Сумы, Полтава-Южная и Киевская, Люботин и станции Прилуки для пассажиров будут транслироваться поздравления руководства Укрзализныци и Южной железной дороги.

Также на ЮЖД проходит конкурс на лучшее оформление вокзала или станции. В жюри вошли железнодорожники и представители ведомственных СМИ. Победители получат ценные подарки и почетные грамоты.