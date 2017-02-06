"Карательная машина" России обвинила украинцев за протесты у посольства в Киеве в день сбития самолета ВСУ

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, «продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам нападения на посольство Российской Федерации в Киеве в 2014 и 2016 годах».

В связи с этим по событиям 2014 года российским следствием заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений) активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов. Кроме того, Назаренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации).

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«14 июня 2014 года обвиняемые, действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания. Помимо этого, Назаренко непосредственно принимал участия в срыве с флагштока государственного флага Российской Федерации и надругательстве над ним. Ущерб, причиненный посольству, составил более 14 млн рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования второго нападения на посольство, которое произошло в 2016 году, подтвердилась причастность к совершению преступления бывшего сотника «женской сотни» Майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона «Айдар» Сергея Новикова и Александра Высоты. Им также заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ. По данным следствия, Крат, Новиков, Высота и другие активисты заранее спланировали свои противоправные действия у российского посольства, преследуя цель осложнения международных отношений между Россией и Украиной. В 5 часов утра 10 марта 2016 года обвиняемые пришли к посольству России и бросили в здание четыре бутылки с зажигательной смесью (с так называемыми «коктейлями Молотова»). В результате во дворе и на фундаменте здания российской дипломатической миссии возникли открытые очаги горения. Все происходившее граждане Украины фиксировали на видео, а затем разместили запись в сети Интернет. В настоящее время следователи проверяют обвиняемых по эпизоду 2016 года на причастность к событиям 2014 года. Также продолжается сбор доказательств об организаторах этих преступлений и лицах, их финансировавших, заявили в комитете.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, были уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.