В городе Марганец гуманитарная катастрофа – нардеп

Об этом на своей странице в сети Facebook написал член президиума партии УКРОП, народный депутат Валентин Дидыч.

«Строя собственную «народную республику» в Марганце, «Оппозиционный блок» поставил местных жителей на грань выживания, когда «пережить зиму и не умереть от холода» – это не метафора, а реальное положение вещей», – написал Валентин Дидыч.

По словам представителя УКРОПа, Марганец страдает от холода и отсутствия света еще с начала отопительного сезона. Температура в домах горожан едва достигает +2° С, а помещения большинства административных зданий вообще лишены обогрева из-за разрушения всей системы отопления. Это касается, в частности детских музыкальных и спортивных школ, библиотек, центра занятости, городского суда и прокуратуры, отметил депутат.

Энергетический и отопительный коллапс стал следствием действий представителей «Оппозиционного блока» в городском совете, которые сначала вырезали 50 км труб централизованной системы теплоснабжения, а впоследствии приняли решение об отключении от него всех многоэтажных домов и бюджетных учреждений, которые обогревались от котельных коммунального предприятия «Марганецьтепломережа». Переход на автономное электрическое отопление состоялся без учета мощностей электрических сетей, которые не выдержали резкого увеличения нагрузки. В итоге большинство городских трансформаторных подстанций, щитков и электропроводка в домах вышли из строя – и люди остались не только без тепла, но и без света.

Жители шахтерского города обращаются к представителям власти всех уровней с просьбой спасти их от нынешней катастрофы. «Ее решение не требует обсуждения в Минске. Решение по спасению Марганца должно быть принято в Киеве. И от него зависит жизни тысяч людей», – подчеркнул Валентин Дидыч.