RosUkrEnergo не изменит цену на газ для Украины до конца года

RosUkrEnergo AG не изменит цену на импортируемый в Украину газ до конца 2006 года. В IV квартале в Украину газ будет поставляться по цене 95 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины соответствующая договоренность была достигнута в ходе сегодняшних переговоров в Москве министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО "Газпром" (РФ) Алексеем МИЛЛЕРОМ.

В ходе встречи были подписаны контракты на поставку RosUkrEnergo природного газа среднеазиатского происхождения в IV квартале 2006 года, в которых учтены экономические условия закупки газа ОАО «Газпромом».

Кроме того, стороны договорились, о том, что для обеспечения приемлемых ценовых условий сохраняется схема поставок газа через совместное предприятие RosUkrEnergo.

В ходе переговоров определена ресурсная база поставок газа в Украину в 2007-2009 гг. в объеме 55 млрд. куб. м ежегодно, что "полностью отвечает потребностям украинской экономики в импортном газе".

Также стороны обсудили подходы к формированию цены на газ среднеазиатского происхождения на период 2007-2009 гг., которая базируются на рыночных принципах и с учетом стратегического сотрудничества в газовой сфере.

Окончательное оформление контрактов в части цены на газ в 2007-2009 гг. будет завершено до конца текущего года, отмечается в сообщении Минтопэнерго.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года.

RosUkrEnergo на 50% принадлежит «Газпрому», остальные 50% принадлежат компании Centragas Holding и находятся в номинальном держании Raiffeisen Investment. Бенефициарами Centragas Holding являются украинские предприниматели Дмитрий ФИРТАШ - 40% и Иван ФУРСИН - 10%.

Цена газа, закупаемого у RosUkrEnergo Украиной, с 1 января составляет 95 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом «Газпром» полностью передал компании права на продажу газа Украине, «Нафтогаз Украины» делегировал ей полномочия по экспорту газа за пределы страны. Реализацией газа украинским потребителям занимается ЗАО «УкрГаз-Энерго», созданное на паритетных началах НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.