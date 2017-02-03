Минюст объявляет конкурс на инвестирование в строительство двух новых СИЗО в Киеве и Львове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

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По ее словам, здания Киевского и Львовского следственных изоляторов изношены почти на 100%.

"Мы понимаем, что в бюджете для строительства новых СИЗО денег нет, а ремонтировать старые – это просто похоронить государственные средства, поэтому мы вышли с предложением о государственно-частном партнерстве (в строительстве двух новых СИЗО - УНИАН)", - сказала Севостьянова. Она отметила, что украинская сторона получила от польских коллег проектную документацию СИЗО, которые построены за последние годы в Польше, и намерена в дальнейшем использовать их совместно с инвесторами, взяв их за основу.

При этом Севостьянова отметила, что прерогатива будет отдаваться инвесторам (как отечественным, так и иностранным), которые имеют опыт в строительстве таких масштабов.

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В продолжение темы заместитель министра юстиции Денис Чернышов сообщил, что после введения в эксплуатацию новых изоляторов в Киеве и Львове инвесторам в эксплуатацию будут переданы земельные участки, на которых находятся старые здания СИЗО. При этом представители Минюста подчеркнули, что по результатам проведенной экспертизы эти здания признаны такими, что не представляют архитектурной ценности.

"Надеемся, что на наше предложение откликнется много инвесторов, и мы в течение двух месяцев сможем выбрать лучших для реализации этого проекта", - отметила Севостьянова.