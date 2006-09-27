«Укрнафта» впервые продала облгазам на аукционе газ для населения

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» сегодня, 27 сентября, впервые реализовала товарный горючий природный газ для нужд населения на аукционе.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом специализированном аукционе №11 на Украинской аграрной бирже было выставлено на продажу и куплено 208 млн. 859,646 тыс. кубометров газа по цене 414 грн. за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Весь объем газа общей стоимостью 86 млн. 467 тыс. 893,44 грн. (с НДС) был выставлен пятью лотами и куплен по первоначальной установленной цене в 414 грн. за 1 тыс. кубометров. В частности, три лота были заявлены по 50 млн. кубометров стоимостью по 20,7 млн. грн. каждый, один лот – 30 млн. кубометров стоимостью 12,42 млн. грн. и последний лот – 28 млн. 859,646 тыс. кубометров стоимостью 11 млн. 947 тыс. 893,4 грн.

В аукционе приняли участие 5 облгазов, а именно: ОАО «Волыньгаз», «Львовгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Закарпатгаз» и «Черниговгаз».

Как отметил в комментарии журналистам начальник управления реализации нефти и газа «Укрнафты» Андрей КУЩ, «впервые облагазы напрямую приняли участие в аукционе, и вообще аукцион по продаже природного газа собственной добычи для потребностей населения, как таковой, впервые состоялся в Украине».

По его словам, «Укрнафта» была инициатором аукциона, который был проведен в соответствии с нормами Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год», по соответствующей лицензии и граничным ценам НКРЭ, а также на выполнение соответствующего решения Правительства. При этом он высказал уверенность, что в дальнейшем количество участников таких аукционов будет увеличиваться. «Облгазы приобрели газ непосредственно у поставщика, «с первых рук», то есть подтвердили свою надежду на дальнейшее сотрудничество и задекларировали, что это сотрудничество является перспективным для них и выгодным», - сказал он. До сегодня облгазы покупали природный газ у ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время, А.КУЩ пока не сообщил, с какой периодичностью будут проводиться аукционы. «Будем надеяться, что правительство и государство воспримет это, как позитив, и мы получим соответствующую поддержку, а такая практика приобретет статус постоянной», - отметил он.

А.КУЩ также сообщил, что цена продажи в 414 грн. за 1 тыс. кубометров «нас удовлетворила, потому что на сегодня, в соответствии с ценами, установленными НКРЭ, это максимальная цена, по которой может быть продан газ горючий для обеспечения потребностей населения Украины».

По его словам, в соответствии с положением о проведении аукционов и на основе подписанных сегодня аукционных свидетельств, в течение 3 дней будут составлены соглашения, в которых будут предусмотрены четкие сроки, когда должна поступить предоплата за газ.

Справка УНИАН. ОАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

В 2005 году "Укрнафта" увеличила добычу нефти и газового конденсата на 3,1%, или на 94,9 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 3120,5 тыс. тонн, а также сократила добычу природного газа на 2,3%, или на 78,1 млн. кубометров, по сравнению с 2004 годом, до 3271,9 млн. кубометров.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 41% акций контролирует группа "ПриватБанка".