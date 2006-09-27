Погода до конца недели

В восточной части и западных областях преимущественно без осадков, на остальной территории - утром и днем небольшой дождь (в Одесской области - умеренные дожди). Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 7-12°, в южной части местами - 14-17°, днем - 15-20°, в восточных областях, в Крыму и на Закарпатье - 24-27°; в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 8-13°.

29-30 сентября облачно с прояснениями. Временами дожди, отдельные грозы; 29 сентября в западных и восточных областях, 30 сентября в западной половине страны преимущественно без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, в южных областях и в Крыму - до 17°; днем - 15-20°, в южной и восточной части, 30 сентября и на крайнем западе страны - 19-24°, в Луганской области - 27°; в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 11-16°.

1 октября в Украине преимущественно без осадков, только ночью на крайнем востоке отдельные небольшие дожди, а днем в западной части временами дожди. 2 октября - небольшие и умеренные дожди (только в восточной части, а днем и в западных областях без осадков). Температура ночью - 7-13°, на крайнем юге - до 17°; днем - 18-24°, в западных, а 2 октября и в северных и центральных областях - 15-21°.

В Киеве и области 28 сентября увеличение облачности. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 9-11°, днем - 17-19°, по области ночью - 7-12°, днем - 15-20°.

29-30 сентября облачно с прояснениями. 29 сентября временами дожди, отдельные грозы, 30 сентября местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 15-20°.

1-2 октября. 1 октября без осадков, 2 октября небольшой дождь. Температура ночью 8-13°, днем 1 октября 18-23°, 2 октября 16-21°.